Girobankhouders krijgen beschikking over tegoeden

Premier Eugene Rhuggenaath vertelde gisteren op Paradise FM dat Girobank rekeninghouders komende week bericht krijgen over beschikking over hun volledige tegoed. CBCS bevestigt dit nu ook in een statement. De mogelijkheid voor geldopname zal alleen niet gelden voor tegoeden die uitkomen boven een bedrag van NAf 1.200.000. Het opnemen van de uitkering kan door middel van overboeking naar een bankrekening bij een andere bankinstelling naar keuze. Rekeninghouders die nog niet over een bankrekening bij een andere bankinstelling beschikken, worden aangeraden zo spoedig mogelijk een andere bankrekening te openen. De rekeninghouders van Girobank zullen binnenkort hierover bericht ontvangen.

Overboeken kan via online bankieren. In verband met de actuele Covid-19 situatie heeft een bezoek aan een van de filialen van Girobank niet de voorkeur. De uitkering kan ook worden opgenomen via de ATM-machines met inachtneming van de opnamelimieten per dag. Het contant opnemen van grote sommen geld wordt echter uit veiligheidsoverwegingen dringend afgeraden. Op 10 december 2019 is bij Girobank een moratorium ingesteld waarbij de tegoeden boven de NAf 10.000 op rekeningen van Girobank werden bevroren.