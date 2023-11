Giselle Mc William lijsttrekker combinatielijst MAN-PIN

Om politieke versplintering tegen te gaan bundelen de politieke partijen MAN en PIN de krachten. De combinatie zal de verkiezingen van 2025 ingaan met één verkiezingsprogramma, één kandidatenlijst, één campagneleider en Giselle Mc William als lijsttrekker. Dat is gisteren uitgelegd tijdens een persconferentie. De MAN zal zeventien kandidaten presenteren en de PIN, van politiek leider Suzy Camelia-Romer, 12 om samen een lijst van 29 kandidaten te vormen. Het doel van deze samenwerking is om politieke krachten te bundelen en verdeeldheid in de politiek en de samenleving te voorkomen. De partijen geven prioriteit aan de bestrijding van armoede, werkloosheid, het verbeteren van het onderwijs, en de gezondheidszorg. Andere thema’s zijn de aanpak van huiselijk geweld, de groeiende ongelijkheid en de klimaatcrisis.