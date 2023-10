Glenn Helberg keynote spreker op Pride-event

Psychiater Glenn Helberg is op Curacao. Hij is vanavond de keynote speaker van het Pride event Change Makers. Glenn Helberg kaart regelmatig taboes aan binnen de Antilliaanse gemeenschap, zoals afwezige vaders en homoseksualiteit. In 2011 was hij zelfs initiatiefnemer van de eerste Antilliaanse boot op de Amsterdamse Pride. Vanavond zal hij het hebben over identiteit. Het gratis toegankelijke evenement is bij het Jopi Hart Amphitheater in Otrobanda en begint om 19.00 uur. Andere sprekers zijn arts Argenies Bernadina en journalist Nelly Rosa. Moderator is Tasho.

Onderscheidingen

In 2010 ontving Glenn Helberg de Vaderdagtrofee, hij en Orville Breeveld kregen in een initiatief voor de emancipatie van vaderschap in de Surinaamse en Antilliaanse gemeenschap in Nederland deze award uitgereikt. In 2013 ontving hij de koninklijke onderscheiding tot Ridder in de orde van Oranje Nassau.

Zijn boek ‘Als ik luister’ verscheen in 2021 bij Nijgh & Van Ditmar. Daarin vertelt hij welke gebeurtenissen hem gevormd hebben, zoals het koloniale verleden, het overlijden van zijn moeder op jonge leeftijd en het feit dat hij van mannen houdt. Met een kritische blik op het dominante westerse denken vertelt hij hoe je meer rust en harmonie kunt vinden in ons snelle bestaan met zijn harde eisen