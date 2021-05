Glenn Helberg wint Jos Brink Oeuvre prijs

De Curaçaose psychiater Glenn Helberg heeft de Jos Brink Oeuvre prijs gewonnen. Helberg zet zich al decennia lang in voor de homo-gemeenschap in het Koninkrijk. De Oeuvre-prijs, een bedrag van 10.000 euro en een kunstwerk, werd zondag in Amsterdam aan Helberg overhandigd. De jury prijst het werk van Helberg waarin verbinding centraal staat en noemt hem de terechte winnaar. Elk jaar wordt de Jos Brink Oeuvre prijs uitgereikt aan mensen of instellingen die zich inzetten voor de acceptatie en veiligheid van lhbti’ers.