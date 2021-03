Glijbaan voor Rif-zwembad

Het zwembad Benny Leito op Rif heeft een glijbaan gekregen, dat meldt het Antilliaans Dagblad vandaag. De glijbaan is een geschenk van architect Lyongo Juliana en zijn broer ‘botikario’ Matuli. Juliana heeft zelf les gehad van Benny Leito in het bad en zijn zoon Richard heeft hem wedstrijdzwemmen geleerd. Op de top van zijn zwemcarrière zwom Juliana er tien keer per week. De glijbaan is een ‘schenking als dank voor de fijne jeugd’.

Foto: Antilliaans Dagblad