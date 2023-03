Gloednieuwe kleedkamer SDK

Sportcomplex SDK heeft een nieuwe kleedkamer. Van nieuwe tegels tot nieuwe douches en zitjes. De gerenoveerde kleedkamer is voor de beslissende wedstrijd tegen Canada opgeleverd. Binnenkort worden ook de andere kleedkamers gerenoveerd. Het sportbeleid van de overheid is gericht op professionalisering. De oude kleedkamers passen niet bij de ambitie van Curaçao om meer internationale teams aan te trekken. Vorig jaar keurde het management van Ajax de kleedkamers in het sportcomplex af. Daardoor werd er voor de wedstrijd Ajax-Curaçao extra kosten gemaakt om aan de eisen van het team uit Amsterdam te kunnen voldoen. Met de oplevering van de eerste gerenoveerde kleedkamer voldoet SDK aan internationale richtlijnen.

