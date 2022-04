GMN-minister niet naar Palau

Minister van Gezondheid Dorothy Pietersz-Janga (MFK) heeft haar werkreis naar Palau afgezegd. De minister kon vanwege ziekte niet vliegen. Dit meldt het ministerie in een persbericht. Pietersz-Janga zou het Koninkrijk vertegenwoordigen op een oceaanconferentie. Een delegatie bestaande uit drie medewerkers van het GMN-ministerie woont wel de conferentie bij. Op sociale media verschenen eerst berichten dat de minister wel was vertrokken. Haar reis zou vroeg beëindigd zijn omdat ze niet is gevaccineerd tegen corona. Slechts volledig gevaccineerden mogen het land dat zich in Oceanië bevindt betreden. Het GMN-ministerie komt nu met een andere verklaring.