GMN-minister zet vaart achter huisartsenpost

De komst van een huisartsenpost heeft de hoogste prioriteit. GMN-minister Pietersz- Janga heeft gisteren met de huisartsenvereniging CHV vergaderd over dit onderwerp. De huisartsen zijn het beu dat ze naast hun gewone diensten ook in de avond, het weekend, en op feestdagen moeten werken. De huisartsenpost moet de dienstdoende huisarts vervangen. Zieke personen hoeven dan in spoedgevallen niet meer hun huisarts te bellen, maar kunnen zich direct bij de centrale huisartsenpost melden voor hulp. Volgende week zit de minister weer om de tafel met de CHV.