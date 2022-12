GMN onderzoekt bejaardentehuis

Er komt een diepgaand onderzoek naar Huize Meerzorg. Het GMN-ministerie heeft diverse meldingen gekregen over mishandeling van cliënten in het bejaardentehuis. Minister Pietersz–Janga nam zelf poolshoogte en kwam niets merkwaardigs tegen. Ook het eerste onderzoek van het ministerie en de Gezondheidsinspectie is positief. Het bejaardentehuis blijkt zich aan de regels te houden. Toch zal er een nader onderzoek komen om de onderste steen boven te halen.