GMN stopt met coronacijfers

Het ministerie van GMN stopt met de publicatie van de wekelijkse covid-cijfers. Afgelopen maandag was de laatste. Steeds minder mensen laten zich testen via laboratoria. Meestal wordt via een zelftest bepaald of iemand het virus draagt of niet. Daardoor is het moeilijker om te bepalen hoeveel mensen besmet zijn met het virus. Bovendien is het aantal ziekenhuisopnamen en overlijdens vanwege Covid-19 al geruime tijd gedaald tot een minimum. Covid-19 is nu een luchtweginfectie geworden waarmee rekening moet worden gehouden, net zoals met bijvoorbeeld Influenza.

