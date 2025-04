Godett klaagt in Statenvergadering over service van Flow

Statenlid voor de partij KEM, Anthony Godett, was gisteren in een vergadering van het parlement boos over de in zijn ogen slechte service van telecombedrijf Flow. ‘Waarom denkt Flow dat het een goed idee is om mijn telefoon en internet af te sluiten? Dit is een beschamende situatie’, aldus Godett tijdens de behandeling van de begroting van het jaar 2026 in de vergadering van de Centrale Commissie van het parlement. Bij navraag door Godett zelf, bleek dat geen enkel ander Statenlid problemen heeft.

Godett zei in de vergadering: “De enige met dit probleem ben ik. Het parlement betaalt 320 duizend gulden aan het bedrijf, en om die reden vraag ik de voorzitter van het parlement erop toe te zien dat zoiets in de toekomst niet met andere leden van het parlement gebeurt.” Godett stelde voor dat het parlement een brief stuurt naar Flow om te protesteren tegen wat er met hem gebeurt.