Goede hotelprestaties in januari

De grotere hotels op Curacao draaiden goed in januari. Volgens de belangenvereniging van de horeca en toerisme bedrijven realiseerden de hotels een gemiddelde bezetting van 65,9 procent. Dat is veel hoger dan vorig jaar. Ook de hotelkamerprijzen zijn in vergelijking met het jaar daarvoor flink gestegen. Het gemiddelde dagtarief bedroeg in januari 234,68 dollar. Dit is zelfs hoger dan voor de uitbraak van de pandemie.

