In Groot Santa Martha heeft de inspectie van Economische Ontwikkeling een restaurant gesloten nadat ze daar gokkasten hebben aangetroffen op het vrouwentoilet. De gokautomaten waren ingebouwd in een kast op de dames-wc. Een ander restaurant werd op dezelfde dag ook gesloten, simpelweg omdat de keuken te smerig was om vanuit te werken. Curacao.nu schrijft dat de blikken hondenvoer op de werkbank van de keuken stonden.