Gold Cup: Curaçao speelt tegen Canada, El Salvador en Honduras

Het Curaçaose nationale team van bondscoach Dick Advocaat is vandaag bij de loting voor de Gold Cup gekoppeld aan gastland Canada, El Salvador en Honduras. Canada is op papier de sterkste opponent van het team van Advocaat. De Canadezen staan 30e op de wereldranglijst. Curaçao gaat op voor zijn derde deelname aan de Gold Cup, het kampioenschap van Noord- en Centraal-Amerika en het Caribisch gebied. Eerder speelde het in 2017 en in 2019 in het toernooi, dat dit jaar wordt afgewerkt in de Verenigde Staten en Canada. Het begint op 14 juni, de finale is op 6 juli in het NRG Stadium in Houston.

Curaçao is nog in de race voor deelname aan het WK van 2026. Voor het land zou plaatsing voor het mondiale eindtoernooi een primeur zijn. Ook Suriname is daarvoor nog in de race. Het land is in de Gold Cup gekoppeld aan Mexico, Costa Rica en de Dominicaanse Republiek. Suriname wordt getraind door voormalig Ajax-doelman Stanley Menzo. Dat land plaatste zich vorige maand voor de tweede keer voor de Gold Cup.