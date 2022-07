De nieuwste film van Jandino heeft de Gouden Film status behaald. Dat betekent dat honderdduizend bezoekers Bon Bini Holland 3 in de bioscoop hebben gezien. Gisteren ging de film op Curaçao in première. Jandino en een deel van de cast woonde deze bij. In deel drie van de FC Kip-reeks zorgen de personages weer voor veel tumult.