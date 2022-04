Gouden handdruk voor Damen personeel

Vakbond PWFC heeft een akkoord bereikt met Damen Shiprepair. Het personeel dat naar huis wordt gestuurd krijgt een gouden handdruk mee. Dit zegt vakbondsleider Angelo Meyer. De ontslagvergoeding bestaat uit vijf maanden loon, cessantia, kerstbonus, vakantiegeld en de uitbetaling van het opzegtermijn. Ook zal Damen de teveel opgenomen vakantiedagen van 2021 niet verrekenen. Personen die dit jaar wel al hun vakantiedagen hebben opgenomen, moeten deze wel terugbetalen. De 78 medewerkers van het scheepsreparatiebedrijf moeten uiterlijk aanstaande vrijdag laten weten of ze akkoord gaan met het bod. Wie niet akkoord gaat, kan fluiten naar de riante vergoeding. Damen zal dan bij het ministerie van Soaw gedwongen ontslag aanvragen. De ontslagvergoeding zal dan veel lager zijn.

Vorige week legden de werknemers van Damen twee dagen het werk neer. Het personeel was verrast door de aankondiging van het massaontslag. Ook waren ze ontevreden met het bod van drie maanden loon als ontslagvergoeding. Het personeel dat zijn baan verliest wordt opgenomen in de vacaturebank. Damen zal in nauwe samenwerking met de regering uitkijken naar nieuwe banen voor deze nieuwe groep werklozen.