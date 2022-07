De post ‘Goud’ van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten is met bijna 55 miljoen gulden gedaald. Dat komt door de lagere marktwaarde. In totaal heeft de bank nu een waarde van 1.4 miljard gulden aan goud. De Amigoe publiceerde hier gistermiddag over. De krant heeft de meest recente verkorte balans van de Centrale Bank bekeken. De daling van de waarde van het goud is de meest opvallende ontwikkeling op de balans.