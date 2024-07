Gouverneur bezoekt The Rif Resort

Hoog bezoek voor The Rif Resort. Gisteren bezocht gouverneur Lucille George-Wout het Corendon hotel. Tijdens het bezoek vertelde ceo Atilay Uslu over de aanstaande plannen van de reisorganisatie. Zo opent later dit jaar de Mondi Beach Club voor het publiek. Corendon bezit vier hotels op Curacao met in totaal elfhonderd kamers. Het bedrijf biedt werk aan 900 personen. Daarmee draagt Corendon op grote schaal bij aan de economie van het eiland.