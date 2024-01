Gouverneur houdt zich in bij Nieuwjaarstoespraak

Geen terug- of vooruitblik en ook geen uitbranders richting bepaalde personen. Aan het begin van haar Nieuwjaarstoespraak gisteren beloofde Gouverneur Lucille George-Wout zich in te houden. Indirect zei ze wel iets over de dingen die haar dwars zaten. Ze zei “Geloof me, ik moet op mijn lippen bijten om de aankoop van Campo niet te noemen, niet stil te staan bij de slopende Ennia-kwestie of de perikelen rondom de indiening van de begroting niet aan te halen.” De Gouverneur verwees in haar Nieuwjaarstoespraak verder uitgebreid naar de visie van Doktoor da Costa Gomez, die aan de basis stond van het Statuut van ons Koninkrijk.