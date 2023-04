Gouverneur: OR is geen financiële transactie

Gouverneur George-Wout stond in haar toespraak voor Koningsdag stil bij de discussie rond het Coho en de Onderlinge Regeling. Volgens haar is de Onderlinge Regeling op zichzelf geen financiële transactie. Dus is er geen sprake van een goede, minder goede of slechte deal. De Caribische landen hebben volgens haar met de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties een nieuwe basis gelegd voor een duurzame wijze van samenwerken. Ze benadrukte dat we in de eerste plaats zelf verantwoordelijk zijn voor een efficiënte inzet van onze capaciteit en middelen. Dat vereist keuzes. Wat het zwaarst telt, moet het zwaarst wegen. Daarmee maken wij onze autonomie dan echt waar, aldus de gouverneur.