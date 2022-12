De gouverneur van de San Andres archipel is tot en met morgen op Curaçao. De San Andres eilanden behoren tot Colombia. De reis van de gouverneur staat in het teken van onderwijs, sport en cultuur. Vanmiddag houdt de Colombiaanse hoogwaardigheidsbekleder samen met onderwijsminister Van Heydoorn een persconferentie over het werkbezoek.