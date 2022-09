Gouverneur tekent condoleanceregister Queen Elizabeth

Gouverneur Lucille George-Wout tekende vanmorgen het condoleanceregister voor Queen Elizabeth. Dat deed ze bij de Vertegenwoordiging van Nederland in Willemstad. Ook de honorair consul van het Verenigd Koninkrijk bezocht het kantoor in Scharloo om het register te tekenen. De overleden koningin heeft zich met hart en ziel ingezet voor het Britse volk, het Verenigd Koninkrijk en het Gemenebest. Mensen kunnen morgen ook nog een afscheidsboodschap opschrijven voor de vorstin, die donderdag op 96-jarige leeftijd overleed. Het kantoor aan de Scharlooweg is geopend tussen 09.00 en 12.00 uur en tussen 14.00 en 17.00 uur.