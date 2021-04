Gouverneur vraagt formateur om MFK-PNP kabinet te smeden

De gouverneur van Curaçao, Lucille George-Wout, heeft gisteren Chester Peterson verzocht om als formateur over te gaan tot de vorming van een kabinet dat de steun heeft van de MFK en de PNP. Het nieuw te vormen kabinet dient volgens de gouverneur te bestaan ‘uit personen die bereid en in staat zijn om op een integere wijze daadkrachtig en evenwichtig uitvoering te geven aan het regeerakkoord’. De gouverneur heeft als belangrijke onderdelen voor het regeerakkoord genoemd: armoedebestrijding, het herstel van de overheidsfinanciën, de economische ontwikkeling, aanpak van achterstanden in het onderwijs, herstel van de infrastructuur, verbeteren van de gezondheidszorg en de aanpak van criminaliteit.

Verder stelt de gouverneur dat ‘met het oog op de urgentie van de problemen waarvoor het nieuwe kabinet zich gesteld zal zien en de vele lopende zaken, de overweging is gegeven om in het regeerakkoord ook de nodige aandacht te besteden aan de wijze waarop het nieuw te vormen kabinet van plan is de samenwerking binnen het Koninkrijk vorm te geven’.

Peterson zal uiterlijk op 19 mei rapporteren over de uitkomst aan de gouverneur en haar tussentijds op de hoogte houden van de voortgang van zijn werkzaamheden.