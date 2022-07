Gratificatie uitgekeerd zonder toestemming Rijksministerraad

De eenmalige gratificatie van 1750 gulden die aan alle ambtenaren is uitgekeerd, heeft plaatsgevonden zónder toestemming van de Rijksministerraad. Dat schrijft staatssecretaris Van Huffelen in antwoord op kamervragen. Ook is er geen positief advies gegeven door het College Financieel Toezicht. Van Huffelen schreef niet of de uitkering van het extraatje gevolgen heeft. Curaçao heeft komend kwartaal geen liquiditeitssteun uit Nederland aangevraagd. Voor ambtenaren geldt sinds covid ook nog steeds een salariskorting van 12,5 procent. Daar kunnen we vanaf, mits we aan bepaalde voorwaarden voldoen.