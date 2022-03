Gratis app voor elektrische laadpalen

Er is een app die alle D-Point laadstations in kaart heeft gebracht. Met de app van Dynaf Group kan iedereen makkelijk op zoek gaan naar laadstations op het eiland. Sinds de introductie in 2019 zijn er over drie eilanden 57 actieve laadstations aangesloten op het platform. In de beginfase waren er 25 elektrische auto’s op Curaçao. Dit aantal is sindsdien toegenomen. Op dit moment rijden er naar schatting meer dan 500 elektrische auto’s rond. De D-Point app is te downloaden in de Apple Store of Google Play store.