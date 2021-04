Gratis bussen om te vaccineren

Mensen die gisteren in Banda’bou naar een priklocatie wilden gaan, konden gratis met de bus van ABC Busbedrijf. Vandaag is het de beurt aan mensen in de wijken Otrobanda, Dòmi, Marchena, Souax, Seru Fortuna en Seru Papaya, Palu Blanku en Sta. Maria. Voor de bewoners van die wijken vertrekken er vandaag om 9 uur ’s ochtends en 12 en 5 uur ’s middags gratis bussen vanaf busstation Otrobanda en vanaf Rotonde Zegu naar Sambil. Daar kunnen mensen zich laten vaccineren. Op maandag kunnen mensen uit de wijken Sta. Rosa, Montaña, Fuik, Ronde Klip, Bonam en omgeving gratis in de bus stappen bij het Curaçao Festival Center en het complex van Radio Hit 100.3 in Cas Grandi. Van daaruit vertrekken bussen naar SDK, waar mensen zich gratis kunnen laten vaccineren.