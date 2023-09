Gratis concert Oscar D’Leon vooravond Dia Pais Kòrsou

Oscar D’Leon komt naar Curaçao. Op 9 oktober treedt de salsa-icoon op in Punda. Twee dagen lang is het winkelgebied ‘the place to be’ voor de 1010 Celebration. Dit is alweer de tweede editie van het gratis te bezoeken festival. De winkeliers hopen zo het publiek te verleiden om Punda weer te gaan herontdekken. Op 10 oktober, de Dia di Pais Kòrsou, vinden er de hele dag activiteiten plaats. Zo is er een kunststeeg met internationale gerechten, een cultureel podium met traditionele activiteiten, maar ook een plein waar kinderen centraal staan. De activiteiten op 9 oktober zijn van 18.00 tot 1.30 uur en op 10 oktober van 10.00 tot 22.00 uur.