Gratis handhygiëneproducten bij huisartsen

Goede handhygiëne kan mensenlevens redden. Dat is de reden waarom het ministerie van SOAW ervoor heeft gezorgd dat goede handhygiëne toegankelijk is voor iedereen. Zo kan het ontstaan en de verspreiding van infectieziekten worden voorkomen. Deze actie is gestart op 5 mei, de Internationale dag van de Handhygiëne. Het ministerie en de Wereldgezondheidsorganisatie richten zich daarbij op kwetsbare groepen in de samenleving, zoals minderbedeelden, ouderen en zieken. De huisartsen werken hieraan mee door gratis hand sanitizers en voorlichtingsmateriaal uit te delen. Schone handen zorgen voor minder ziekteverzuim, wat uiteindelijk ook bijdraagt aan lagere ziektekosten, aldus Soaw.