Gratis naar het museum

Vandaag zijn 24 musea op Curaçao gratis te bezoeken. In het kader van de Internationale Museumdag, die jaarlijks op 18 mei gevierd wordt, wordt er geen entree gevraagd. Op deze manier zijn de musea toegankelijker voor het publiek. Het thema van dit jaar is “The power of museums”. Tot en met 22 mei worden er allerlei activiteiten en rondleidingen georganiseerd. De musea willen zo het publiek bewustmaken van de belangrijke rol die zij spelen binnen het cultureel erfgoed. Zo zijn er speciale rondleidingen in het Jewish Cultural Museum en in het compleet vernieuwde Mongui Maduro Museum. Ook kunnen bezoekers meedoen aan een dansworkshop bij Museo Ka’i Orgel of een lezing bijwonen in het Curaçaosch Museum.