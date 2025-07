Gratis testen op bloeddruk en bloedsuiker in Zuikertuin Mall

Op zaterdag 5 juli organiseren de studenten van Caribbean Medical University opnieuw een ‘CMU Mobile Health Event’ in Zuikertuin Mall. Op die dag kan iedereen tussen elf uur ’s ochtends en twee uur ’s middags hun bloeddruk en bloedsuiker gehalte gratis te laten testen. De resultaten worden direct besproken en indien nodig wordt informatie over diabetes, hoge bloeddruk en mogelijke hartkwalen toegelicht. Als dat nodig is, worden personen doorverwezen naar hun huisarts voor verder onderzoek.

Het doel van deze events is volgens CMU om het publiek bewust te maken van de drie meest voorkomende ziektes op het eiland. Dat zijn hoge bloeddruk en diabetes, oftewel suikerziekte, en overgewicht, oftewel obesitas. Tegelijkertijd krijgen de studenten een kans om enkele simpele medische procedures in de praktijk te leren gebruiken.