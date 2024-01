Green Force: Meer dan 360.000 kilo plastic gerecycled in 2023

Milieu- en recyclingsorganisatie Green Force heeft in 2023 meer dan 360.000 kilo plastic gerecycled, een jaar eerder was dat nog 214.000 kilo. Ook het aantal plastic flessen dat is verwerkt en geëxporteerd is in 2023 flink gestegen. Vorig jaar werden ruim 1.3 miljoen flessen verwerkt, ten opzichte van 440.000 een jaar eerder. Daarmee was 2023 een recordjaar voor wat betreft recycling op Curaçao, aldus Green Force.

In 2024 zullen een aantal veranderingen komen, zoals meer nadruk op recycling van industriële plasticfolie, in plaats van karton. Dat zegt Timo Brouwer van Green Force. Het bedrijf is de enige grootschalige inzamelaar en exporteur van plastic materialen voor recycling op Curaçao en heeft vijf verzamel centra in beheer.