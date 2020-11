“Grens met Venezuela snel weer open.”

De grens met Venezuela moet snel weer worden heropend, mits de gezondheidssituatie dit toelaat. Dat laat de Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok weten. Blok wil begin volgend jaar een visumregeling met Venezuela invoeren, als dit verantwoord is in verband met de ontwikkelingen rondom covid-19. Ook benadrukt Blok het belang van andere bronnen van inkomsten dan toerisme voor de eilanden binnen het koninkrijk. Daarbij kunnen de ambassades op de eilanden ook helpen in het aantrekken van nieuwe markten.

Premier Eugene Rhuggenaath is dankbaar voor de relaties binnen het koninkrijk. Rhuggenaath wil met Venezuela in gesprek gaan voor heropening van de grenzen voor zowel commercieel- personenvervoer.