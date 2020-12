Grensbeveiliging verhoogd

Het Korps Politie Curaçao heeft in samenwerking met de Curaçao Airport Holding een proces afgerond om de veiligheid op de luchthaven te verhogen. Dat is gisteren bekend gemaakt. Na vier jaar voorbereiding en een jaar testen is woensdag het Advanced Passenger Information System formeel in gebruik genomen en live gegaan. Met het nieuwe systeem kan immigratiepersoneel vooraf passagiersinformatie ontvangen. Het stelt rechtshandhavingsinstanties in staat om vóór de aankomst van een vliegtuig alle relevante achtergrondcontroles uit te voeren.

Als gevolg van het nieuwe systeem kunnen passagiers een snellere afhandeling ervaren bij de balies en de elektronische grenspoorten. Met de informatie wordt de Toelatingsorganisatie en de hele rechtsketen voorbereid en beter uitgerust om het reizigersverkeer te bewaken en de veiligheid van onze grenzen te garanderen, zo staat in een persbericht.