Grenzen met Venezuela weer open

De grens met Venezuela is vanaf vandaag officieel weer open. Chartervluchten kunnen vanaf vandaag weer vliegen tussen Curaçao en Venezuela. Ook maritiem verkeer is vanaf nu mogelijk, maar het zal nog even duren voordat de eerste Venezolaanse barkjes hier zullen aanmeren. Ook het grootste schip uit Venezuela wordt pas na 15 april verwacht. De regels zijn sinds de sluiting van de grenzen in 2019 aangescherpt, waardoor er meer papierwerk bij komt kijken. Overigens gebeurt de herstart van het vliegverkeer in fases. Per 1 mei gaat de grens open voor algemene luchtvaart met kleine vliegtuigen en op 1 juli wordt het luchtverkeer volledig hervat.

