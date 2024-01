Griep en COVID heersen op Curaçao

Curaçao kent, net als veel andere landen in de wereld, momenteel een groeiende hoeveelheid griep- en COVID-gevallen. Dat schrijft het ministerie van GMN in een persbericht. Een toenemend aantal mensen heeft daarbij last van ademhalingsproblemen. Relatief veel mensen meldden zich met klachten bij de Spoedeisende hulp en de nieuwe Huisartsenpost bij het ziekenhuis. Die kunnen de toestroom tot nu toe goed aan. Gezondheidszorg op Curaçao doet een oproep aan mensen met klachten om op vrijwillige basis een mondkapje te dragen.

Gelabeld als CMC covid gmn griep Huisartsenpost