Grimmige situatie Pikin Saron onder controle

Het Pikin Saron dorp in Suriname is voorlopig ontoegankelijk voor burgers. Dat meldt de Surinaamse regering. Gisterochtend zijn de controlepost van de politie en de boswachters beschoten en aangevallen. Daarbij zijn meerdere doden gevallen. De daders hebben ook het politiegebouw en meerdere wagens in brand gestoken. Momenteel is de situatie onder controle en worden de daders opgespoord. De bewoners zijn boos dat de overheid gronden afpakt. Met name de jongeren komen in opstand. Zij mobiliseren zich onder de naam Red Warriors.