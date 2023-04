Het Haags Kinderontvoeringsverdrag moet ook op Curaçao gaan gelden. Gisteren heeft de ministerraad ingestemd om het kinderverdrag te ratificeren. In het Haags Kinderontvoeringsverdrag staan internationale afspraken over de aanpak van internationale kinderontvoering. Het doel is om internationale kinderontvoeringen te voorkomen. Eind dit jaar moet het verdrag van kracht zijn op Curaçao.