Ook groep 8 en de examenklassen zijn naar huis gestuurd voor de komende weken. Dat liet premier Eugene Rhuggenaath weten in de persconferentie van vanmiddag. Epidemioloog Izzy Gerstenbluth benadrukte in de conferentie dat het belangrijk is het er wordt opgeschaald in het risicobestrijdingsbeleid. Verdere maatregelen zullen worden aangekondigd in de persconferentie van 18.00 uur vanmiddag.