Groep 8 met nog maar 15 leerlingen

De overheid heeft gisteravond bekendgemaakt dat er in groep 8 van de basisscholen nog maar 15 leerlingen per klas aanwezig mogen zijn. Dit aantal is besloten overleg met de schoolbesturen. Deze maatregel zou afgelopen maandag al ingegaan zijn en geldt in ieder geval nog vier weken. Op deze manier denkt de overheid dat de de sociale afstand makkelijker te hanteren is.