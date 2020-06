“Groepen criminelen zitten achter de branden en vernielingen”, zegt justitieminister Quincy Girigorie tegen Caribisch Netwerk. Hij stelt dat de vernielingen en branden van vorige week niets te maken hebben met de sociale onrust over de bezuinigingen en onvrede over de regering. Volgens Girigorie is er binnen justitie een sterk vermoeden dat deze mensen zijn aangespoord en wellicht betaald om bepaald werk te verrichten.