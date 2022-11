Grondige drugscontrole op cruiseschip

Agenten hebben gisteren een grondige controle uitgevoerd op een van de cruiseschepen die lagen aangemeerd bij de megapier. Tijdens de controle werd niets opvallends aangetroffen. De EXTRA meldt vandaag dat dit een gevolg is van een toerist die in Amerika werd opgepakt omdat hij het land proberde binnen te komen met drugs op zijn lichaam geplakt. Hij was afkomstig van een cruiseschip dat eerder op Curaco was geweest. Als gevolg hiervan vond gisteren de flinke controle plaats. De controle is niet uniek, in het verleden hebben op ons eiland vaker drugscontroles op cruiseschepen plaatsgevonden, zo meldt de krant.

