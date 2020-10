Groninger in quarantaine

Een bemanningslid van het marineschip Zn. Ms. Groningen is positief getest op het coronavirus. Dat bevestigt de woordvoerder van Defensie in het Caribisch Gebied tegenover Nu.cw. De bemanning van het gehele marineschip zit momenteel in quarantaine. Er heeft volgens Defensie bron- en contactonderzoek plaatsgevonden. Conform de richtlijnen van de GGD is er onderscheid gemaakt tussen hoog- en laag risico. De Groninger blijft ondertussen nog wel operationeel.