De politie is afgelopen weekend begonnen met een groot aantal arrestaties wegens overvallen en inbraken. Zo is vrijdag al een 30-jarige Curaçaoënaar opgepakt, die wordt verdacht van autodiefstal en het verkopen van gestolen auto-onderdelen. In zijn garage werd een groot aantal onderdelen gevonden afkomstig van het strippen van gestolen auto’s. Daarnaast is een 19-jarige jongen aangehouden samen met een 36-jarige vrouw die bij hem was, omdat hij wordt verdacht van een overval op 31 oktober op de Bocaweg. Ook twee mannen die afgelopen maand een hotel in Scharloo overvielen zijn gearresteerd. De politie heeft ook een 20-jarige jongen aangehouden die op 27 augustus een overval pleegde op de kaya Telegram.

Meer over aanhouding arrestatie inbraak overval