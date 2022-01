Groot aantal cruiseschepen in januari naar Curaçao 

Het aantal cruiseschepen dat ons eiland aandoet neemt weer flink toe. De afgelopen drie dagen lagen er steeds drie cruiseschepen per dag in de haven. Ook de komende dagen blijft het een komen en gaan van cruiseschepen. De drie schepen die vandaag aanmeren hebben bij elkaar 10.000 passagiers en 3.500 werknemers aan boord. In totaal zullen volgens de planning in januari 51 cruiseschepen naar het eiland komen. Dat zijn er net zoveel als voor de coronacrisis.

Meer over cruiseschepen curacao toename