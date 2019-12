Groot deel fraudezaken in juridische sector

41 procent van de corruptie en fraudezaken op Curaçao speelt zich af in de sector justitie. Dat meldt Caribisch Netwerk naar aanleiding van het proefschrift van criminoloog Nelly Schotborgh. Volgens Schotborgh worden medewerkers in deze sector vaker blootgesteld aan grote integriteitsrisico’s. Veel plegers hebben een middelbare, of hogere beroeps- of universitaire opleiding.