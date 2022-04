Groot koraalonderzoek van start

Wetenschappers van Carmabi zijn afgelopen zaterdag van start gegaan met een varend koraalonderzoek rondom Curaçao. Het onderzoek wordt gedaan in samenwerking met het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Dit meldt de Amigoe. Voor het onderzoek wordt de bodem rondom Curaçao in kaart gebracht. De onderzoekers aan boord van het schip RV Pelagia bestuderen de koraalgroei-en stand. Voor het project is 3,5 miljoen euro door Nederland uitgetrokken. Er zijn in totaal 47 onderzoekers bij het project betrokken.

Nederlandse en Curaçaose wetenschappers kijken voor het eerst hoe rioolwater en chemicaliën die zich vanaf het land verspreiden in zee de koraalriffen beïnvloeden. Die kennis is volgens de wetenschappers essentieel voor het behoud van de koraalriffen en biodiversiteit en ook voor het toerisme en de lokale gemeenschappen.