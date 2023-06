Grootschalige controle bejaardentehuizen

Alle bejaardentehuizen van Curaçao worden de komende periode onder de loep genomen. Het ministerie van Gezondheid start met een grootschalige controle. Deze worden uitgevoerd door de Inspectie voor de Volksgezondheid en het uitvoeringsorgaan Geneeskunde en Gezondheidszaken. Aanleiding is de stroom van klachten over de kwaliteit van de instellingen. Laatst heeft de Inspectie Nos Welita een instructie opgelegd. Zo moet het bejaardentehuis de defecte bedden vervangen en moet er een duidelijke scheiding komen tussen de taken van het bestuur en de directie.