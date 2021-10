Grootschalige fraude door helpdeskmedewerker SOAW

Een voormalig helpdeskmedewerker van het ministerie van SOAW heeft voor een (naar verluid) erg hoog bedrag gefraudeerd. Zo schrijft de Èxtra. De krant heeft niet kunnen achterhalen wat voor bedrag het daarbij betreft. Het gaat om steun die voor de armen was bestemd, maar die de betreffende medewerker via een truc op een persoonlijke bankrekening wist te storten. De medewerker was verantwoordelijk voor het beoordelen van uitkeringsaanvragen. De aanvragers vernamen vervolgens niets meer van het ministerie. De politie doet onderzoek naar de werkwijze van de medewerker.

Meer over fraude soaw