De belangstelling voor het afscheid van de onlangs overleden vader van de Tumba, Boy Dap, was zondag groot. De dag begon bij de WTC met de gelegenheid voor condoleances. Daarna werd de kist met het lichaam langs de traditionele afscheidsroute van de carnavalsparade vervoerd naar zijn laatste rustplaats in het Bethania Kerkhof in Brievengat. Het publiek stond langs de weg met zakdoeken om de zanger uit te zwaaien.

Meer over afscheid Boy Dap