Gisteravond is brand uitgebroken op het terrein van ochtendkrant Extra. Bundels oud papier en karton zijn in brand gevlogen. De rook greep snel om zich heen. De brandweer heeft de vlammenzee geblust voordat het vuur kon overslaan. Niemand raakte bij de brand gewond. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Video van Kevin Carthy